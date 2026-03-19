Allerta gialla in Puglia: possibili incrementi dei livelli dei fiumi Lato e Lenne
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, valido a partire dalle ore 18:00 di oggi e per le successive 22 ore, sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.
Secondo le previsioni, si potranno verificare incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, seppur generalmente contenuti all’interno degli argini. Nonostante la situazione non sia considerata di massima emergenza, la Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione, soprattutto nelle aree vicine ai corsi d’acqua, e a evitare spostamenti non necessari in zone a rischio.
Le autorità raccomandano di seguire eventuali aggiornamenti e di attenersi alle indicazioni fornite dai canali ufficiali della Protezione Civile.