Oltre 132mila studenti italiani impegnati per il Pianeta



Già 6.000 classi hanno aderito al programma di educazione ambientale di WWF e Regina (Gruppo Sofidel). C’è ancora tempo per partecipare fino al 27 aprile 2026.





Sono già più di 132mila gli studenti, provenienti da 1.141 scuole primarie distribuite su tutto il territorio italiano, che hanno deciso di partecipare a "Mi Curo di Te – Agire secondo natura", il programma gratuito di educazione ambientale promosso da WWF Italia e Regina (Gruppo Sofidel).





Il progetto, giunto alla sua dodicesima edizione, è dedicato alla biomimesi, ovvero alla disciplina che studia come il comportamento e le caratteristiche di piante, animali ed ecosistemi possano suggerire soluzioni innovative, sostenibili e utili alla società. L’intento è stimolare una maggiore consapevolezza sul valore della natura e incoraggiare comportamenti quotidiani per ridurre sprechi e impatti negativi sull’ambiente, in linea con l’Obiettivo 12, "Consumo e produzione responsabili", dell’Agenda 2030 dell’ONU.





Per partecipare c’è ancora tempo. Gli insegnanti possono iscrivere le proprie classi al programma e scaricare il kit didattico direttamente dal sito https://www.micurodite.it/ entro il 27 aprile 2026. Al termine del percorso, per provare a vincere uno dei premi in palio, gli studenti potranno realizzare una foto, un disegno o un elaborato relativo alle attività svolte.





Entro il 15 maggio 2026 saranno estratte cinque scuole, tra quelle che avranno presentato almeno un elaborato, a cui saranno assegnati altrettanti buoni spesa da 800 euro per l'acquisto di materiale didattico. Inoltre, saranno estratte altre cinque scuole che si aggiudicheranno kit di prodotti Sofidel-Regina. In palio anche tre PC portatili da assegnare, sempre in seguito a estrazione, ai docenti partecipanti.