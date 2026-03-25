Teatro Piccinni: a partire da stasera la lettera con le prime anticipazioni della stagione 2026-2027

BARI - Da questa sera e fino a domenica prossima,riceveranno la tradizionale, promossa dal Comune di Bari, Assessorato alle Culture, in collaborazione con. La consegna avverrà durante l’ultimo spettacolo in abbonamento della stagione 2025-2026,, in un gesto che rinnova la vicinanza tra teatro e pubblico.

Il messaggio dell’Assessora alle Culture

La lettera si apre con un messaggio dell’assessora Paola Romano, che ringrazia il pubblico per la partecipazione alla stagione appena conclusa e sottolinea l’impegno dell’Amministrazione a garantire un cartellone ricco, inclusivo e accessibile. Romano evidenzia inoltre come il Teatro Piccinni voglia essere sempre più luogo di dialogo e partecipazione, capace di accogliere sensibilità diverse e di stimolare nuovi sguardi sul presente.

Negli ultimi due anni gli abbonamenti sono cresciuti sensibilmente, passando da 1.129 a 1.316, confermando l’interesse verso una stagione di alta qualità artistica e culturale. Il Comune invita gli abbonati a compilare un questionario di gradimento, contribuendo così alla costruzione di un cartellone in sintonia con le esigenze del pubblico.

I primi titoli della stagione 2026-2027

La lettera presenta le prime cinque anticipazioni della nuova stagione, confermando la vocazione del Piccinni a unire grande repertorio, drammaturgie contemporanee e interpreti di rilievo nazionale:





Queste prime anticipazioni delineano un cartellone articolato e innovativo, in grado di coniugare grande teatro, drammaturgia contemporanea e nuovi linguaggi scenici, confermando il Teatro Piccinni come un punto di riferimento culturale per la città di Bari e la Puglia.

Con Luca Marinelli (Società per Attori / Teatro della Toscana). Una drammaturgia ispirata ai racconti di Italo Calvino, tra scienza, immaginazione e memoria cosmica.Con Rocco Papaleo, dal romanzo di José Saramago, regia di Serena Sinigaglia (Teatro Stabile di Bolzano). Una parabola civile che interroga i rapporti tra individuo, potere e responsabilità collettiva.Di e con Alessandro Bergonzoni (Teatro Carcano). Un viaggio nel linguaggio visionario e paradossale dell’autore bolognese, tra invenzione semantica e riflessione filosofica.Con Beppe Fiorello, scritto e diretto da Ivan Cotroneo (Teatro Diana). Monologo ironico e profondo sulla formazione sentimentale e sui modelli tradizionali di mascolinità, tra ricordi, canzoni e introspezione.Con Elena Sofia Ricci e Arturo Cirillo, regia di Arturo Cirillo (Teatro di Roma / Marche Teatro / Teatro Stabile di Catania). Il capolavoro di Marivaux in una rilettura contemporanea, tra giochi di potere, inganni amorosi e scoperta dei sentimenti.