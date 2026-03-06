Ospedale Monopoli-Fasano, Scianaro e Scatigna: audizione urgente sulla reale apertura della struttura

BARI – I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro e Tommaso Scatigna, hanno chiesto un’audizione urgente in Commissione Bilancio e Sanità per fare chiarezza sull’ospedale Monopoli-Fasano. La richiesta segue le ultime notizie di cronaca giudiziaria, secondo cui la Procura di Bari avrebbe rilevato due presunti episodi di opacità riguardanti gare d’appalto per la fornitura di attrezzature della nuova struttura.

“Esprimiamo fiducia nel lavoro della Magistratura – sottolineano i consiglieri – ma la nostra attenzione resta alta su un ospedale inaugurato il 26 luglio 2025 come spot elettorale e, ad oggi, 5 marzo 2026, ancora non operativo e senza pazienti. La vicenda del nuovo ospedale da 300 posti letto, costato oltre 200 milioni di euro, richiede risposte immediate sul cronoprogramma e sulla reale apertura della struttura, strategica per le province di Bari e Brindisi”.

L’audizione, già concordata con i presidenti delle Commissioni Ubaldo Pagano e Felice Spaccavento, vedrà la partecipazione dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia e del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. Scianaro e Scatigna chiedono risposte concrete e confermano la loro vigilanza sull’evolversi della situazione.