Ostuni, Punti Cardinali for Work: al via l’orientation desk del progetto 'Job Ostuni'



OSTUNI (BR) - Prendono ufficialmente il via le attività dell'Orientation Desk del progetto "JobOstuni", iniziativa promossa nell'ambito della misura regionale Punti Cardinali for Work e finalizzata a rafforzare i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro sul territorio.





Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 marzo 2026 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni, in via Francesco Rodio 1, e opererà per una durata complessiva di 18 mesi, offrendo un punto di riferimento stabile per i cittadini che desiderano orientarsi tra opportunità formative e lavorative.





Nelle settimane di martedì e mercoledì gli orari di apertura del desk sono i seguenti: Martedì 14:30 - 19:30, Mercoledì 8:30 - 14:30. Nelle settimane di mercoledì e giovedì invece: Mercoledì 14:30 - 19:30, Giovedì 8:30 - 14:30.





L’Orientation Desk nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle opportunità formative e occupazionali, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Il servizio sarà gestito da orientatori qualificati incaricati da AKA srl, che accompagneranno gli utenti attraverso attività di ascolto, orientamento e supporto personalizzato nella costruzione del proprio progetto professionale.





Presso lo sportello sarà possibile ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione, partecipare a percorsi di orientamento individuale e analisi delle competenze, ottenere supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella preparazione del curriculum vitae e conoscere percorsi formativi, tirocini e strumenti di inserimento lavorativo.





Con l’avvio dell’Orientation Desk, il Comune di Ostuni rafforza il proprio impegno nel promuovere politiche attive del lavoro e servizi di prossimità dedicati all’orientamento, contribuendo a creare nuove occasioni di crescita professionale e inclusione per la comunità.