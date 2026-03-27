Puglia sotto allerta gialla: previste piogge e temporali nelle prossime ore
BARI – La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valido su tutta la Puglia. L’allerta entrerà in vigore dalle ore 20:00 del 27 marzo 2026 e resterà attiva per le successive 22 ore.
Secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, che in alcune zone potranno manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati da deboli fino a localmente moderati.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione a possibili allagamenti, frane o smottamenti, soprattutto nelle aree già soggette a criticità idrogeologiche. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità locali.
Le autorità comunali e i vigili del fuoco sono già in stato di pronta vigilanza per fronteggiare eventuali emergenze.
Per aggiornamenti sulle condizioni meteo e sulle eventuali variazioni dell’allerta è possibile consultare i canali ufficiali della Protezione Civile della Regione Puglia.