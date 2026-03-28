Palo del Colle, premio a cittadini e associazioni per la cura del verde pubblico

PALO DEL COLLE – Lunedì 30 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo Comunale, l’Amministrazione comunale di Palo del Colle premierà cittadini e associazioni che si sono distinti nella gestione e valorizzazione delle aree verdi del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune guidato dal sindaco Tommaso Amendolara, nasce con l’obiettivo di riconoscere l’impegno civico di chi, attraverso attività volontarie o formali concessioni, contribuisce quotidianamente al decoro urbano e alla qualità degli spazi pubblici.

«Sarà un momento celebrativo dell’impegno di tanti cittadini che, con amore e dedizione, si sono presi cura del proprio pezzo di città», ha dichiarato il sindaco Amendolara, sottolineando il valore della partecipazione attiva alla vita della comunità.

Il riconoscimento riguarda sia le realtà che hanno aderito al regolamento comunale sulla concessione e adozione delle aree verdi, sia i singoli cittadini e gruppi che, anche senza un incarico formale, hanno svolto attività continuativa di cura e manutenzione degli spazi pubblici.

Il regolamento comunale ha infatti introdotto la possibilità per privati e associazioni di prendersi in carico aree verdi, favorendo un modello di gestione condivisa del territorio.

A tutti i partecipanti andrà il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il contributo offerto al miglioramento della vivibilità urbana e al decoro dei quartieri.