Parco della Rinascita a Bari, la Regione Puglia stanzia 700mila euro per la riforestazione urbana

BARI – La Regione Puglia ha stanziato i primi 700.000 euro a favore del Comune di Bari per il progetto di riforestazione urbana del Parco della Rinascita, nell’area dell’ex Fibronit. La somma rappresenta un’anticipazione dell’intero finanziamento di 3,5 milioni di euro destinato alla realizzazione del Lotto Piantumazione del parco multifunzionale.

L’iniziativa rientra nell’Accordo di programma tra Regione Puglia e Ministero dell’Ambiente, volto a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane e a ridurre le concentrazioni di inquinanti come NOx, SOx, O3, PM10 e PM2,5. La progettazione prevede la piantumazione di essenze arboree e arbustive in grado di assorbire direttamente gli inquinanti e di modificare i flussi d’aria per abbattere la concentrazione locale di polveri e gas nocivi.

“Quello della ex Fibronit sarà uno dei più grandi parchi di Bari – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Anni di sforzi dell’amministrazione comunale, delle associazioni e della Regione stanno portando alla trasformazione di un’area inquinata e simbolo di amianto in un parco fruibile dai cittadini. Questa opera rappresenta una vera rinascita ambientale, sociale e urbana”.

L’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha sottolineato l’importanza della riforestazione urbana: “Le piante non portano solo bellezza, ma anche salubrità. Scegliendo le specie giuste è possibile ridurre i livelli di inquinanti nell’aria e le polveri sottili, contribuendo a risanare l’ambiente grazie alla forza della natura”.

Il Parco della Rinascita sarà quindi un polmone verde per Bari, simbolo della riqualificazione di un’area densamente popolata e duramente colpita dall’inquinamento da amianto, trasformando un passato industriale in un futuro sostenibile e salutare per la città.