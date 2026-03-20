“La Voce dei Versi”, reading poetico al Castello Carlo V di Monopoli per la Giornata Mondiale della Poesia

– In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, dedicata in Italia alla poetessa Alda Merini, sabato 21 marzo alle ore 18:00 la Sala del Capitano del Castello Carlo V di Monopoli ospiterà, un reading poetico con la partecipazione di poeti e artisti locali.

L’iniziativa è curata dall’Assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Rosanna Perricci, con la direzione artistica di Teresa Tropiano, Elisabetta Stragapede, Daniela Izzo e Cosimo Mimmo Panaro. Coorganizzatori dell’evento sono Marinella Piepoli e Michela Veneziani.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Angelo Annese, dell’Assessora Perricci e della Presidente del Rotary Club Monopoli Daniela Izzo, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

Il reading sarà accompagnato da momenti musicali a cura delle giovani musiciste Giusi Renna e Antonia Rebecca Recchia, studentesse del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, e arricchito da interventi artistici come la voce narrante di Monica Veneziani e la poesia in vernacolo con i testi di Luigi Reho e Tonio D’Arienzo, interpretati da Mino Loperfido e Gigi Rizzo.

Durante l’evento verranno inoltre ricordati Marina Meuli e Antonio Brescia, figure importanti per la comunità culturale di Monopoli, con un momento dedicato alla memoria e alla condivisione.

“La Voce dei Versi” vuole celebrare la poesia come linguaggio universale, capace di unire sensibilità e generazioni diverse, offrendo un’occasione di condivisione culturale e artistica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, dal Comune di Monopoli, dal Rotary Club Monopoli e dal Conservatorio Nino Rota.