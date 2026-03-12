“Piazza Idea”: laboratori, musica e visite guidate gratuite nel weekend a Bari

BARI - Proseguono a Piazza Umberto I e Piazza Cesare Battisti gli appuntamenti di “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, il programma promosso dal Comune di Bari per animare due spazi centrali della città con attività sociali e culturali gratuite. L’iniziativa, in programma da novembre 2025 a giugno 2026, prevede 80 giornate di animazione, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e otto eventi di comunità.

Sabato 14 e domenica 15 marzo le due piazze ospiteranno attività dedicate all’inclusione sociale, alla creatività e alla musica. In programma laboratori artistici e interculturali aperti al pubblico, uno spettacolo di narrazione e musica dedicato all’album “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e una giornata di laboratori sonori per tutte le età.

Sabato mattina, dalle 10 alle 13 in piazza Cesare Battisti, si terrà “Arte e inclusione in piazza”, una serie di attività creative aperte a cittadini di tutte le età. Il programma prevede disegni con henné realizzati da ragazze del Bangladesh ospiti del centro per minori insieme ai ragazzi dell’associazione Il Sogno di Don Bosco, la creazione di un “murales della diversità” con parole e disegni dei partecipanti, uno spazio Talent Show dedicato alle performance artistiche e giochi di gruppo pensati per favorire collaborazione e spirito di squadra. Durante la mattinata saranno raccolte anche storie e testimonianze dei cittadini per un podcast comunitario curato da MG Radio.

Sempre sabato, dalle 18 alle 19.30, lo spettacolo “Un disco alla volta – Il mio canto libero” proporrà uno storytelling musicale dedicato all’omonimo album di Battisti. Lo spettacolo, ideato e interpretato dalla giornalista e critica musicale Laura Rizzo e dal cantautore Carlo Valente, intreccerà racconto e musica dal vivo per ripercorrere emozioni, relazioni e cambiamenti sociali legati ai brani del disco.

Domenica 15 marzo, dalle 10 alle 13, la piazza ospiterà “La Piazza dei Suoni”, laboratorio musicale ed espressivo curato da Ventricelli Musicaterapia. L’attività, rivolta a bambini, famiglie e cittadini, partirà dalla lettura animata di un albo illustrato per sviluppare un’esperienza multisensoriale tra musica, movimento, uso della voce ed esplorazione sonora con strumenti semplici.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, è in programma anche la visita guidata “Bari e San Nicola”, con partenza da piazza Cesare Battisti. Il tour racconterà il legame tra la città e San Nicola attraverso i luoghi simbolo della devozione e le storie legate al santo. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, con un massimo di 20 partecipanti.

Il progetto “Piazza Idea” punta a contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale restituendo vivibilità e sicurezza agli spazi pubblici attraverso la presenza di cittadini, famiglie e studenti e promuovendo percorsi culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità.