Maltempo in Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico

Dalle ore 8 di venerdì 13 marzo e per le successive 10 ore è prevista un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su parte della Puglia.

In particolare, l’avviso riguarda le aree della Puglia Centrale Bradanica e i bacini dei fiumi Lato (fiume) e Lenne (fiume).

Secondo le previsioni, nello stesso intervallo di tempo sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma potranno risultare localmente moderati soprattutto sulle zone interne e montuose della Puglia occidentale.

Le autorità raccomandano attenzione nelle aree più esposte e invitano a seguire gli aggiornamenti della Protezione civile.