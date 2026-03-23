“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”: proseguono laboratori, visite guidate e cinetalks a Bari fino al 29 marzo

Proseguono in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Bari per animare e valorizzare due spazi centrali della città. Fino a domenica 29 marzo, le piazze ospiteranno attività dedicate al cinema, laboratori creativi per bambini, visite guidate gratuite e percorsi educativi sui diritti dell’infanzia.

Martedì 24 marzo è prevista la visita guidata “Bari e il cinema” dalle 10 alle 12, tra i luoghi della città diventati set cinematografici, con massimo 20 partecipanti su prenotazione. Giovedì 26 marzo prosegue il percorso educativo “Piccoli e diritti” dalle 10 alle 12 per le scuole primarie e in serata, dalle 18.30 alle 20.30, spazio a “Cinetalks Visioni Emergenti”, dedicato al cinema indipendente con proiezione di cortometraggi e confronto con gli autori. Venerdì 27 marzo è prevista la seconda giornata di “Piccoli e diritti” e il secondo appuntamento con “Cinetalks Visioni Emergenti”, per promuovere nuove narrazioni e sperimentazioni visive. Sabato 28 marzo dalle 10 alle 12 si terrà il laboratorio fotografico itinerante “Occhi sulla piazza” e dalle 17 alle 20 il percorso esperienziale di cinema d’animazione “Animare con le Mani”. Domenica 29 marzo dalle 16 alle 18 è in programma la visita guidata “Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi” sui quartieri Umbertino e Murat, con massimo 20 partecipanti.

Il progetto, attivo da novembre 2025 a giugno 2026, prevede 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici, e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti. L’iniziativa mira a promuovere la vivibilità delle piazze, favorire l’inclusione sociale e rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo cittadini, famiglie e studenti.

Per informazioni, aggiornamenti sul programma e prenotazioni, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it e i canali social ufficiali del Comune di Bari.