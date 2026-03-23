Altamura, successo per il gran finale del Festival dell’Alta Murgia con Serena Valluzzi e l’Orchestra Filarmonica Pugliese



Si chiude con un bilancio eccellente la quinta edizione della rassegna: il Teatro Mercadante di Altamura celebra i capolavori dell'Ottocento tra applausi e virtuosismo





ALTAMURA (BA) – Si è conclusa la quinta edizione del Festival dell’Alta Murgia. Il sipario del Teatro Mercadante è calato su un’edizione da record che ha saputo consolidare la rassegna come una delle realtà culturali più vivaci e prestigiose del Sud Italia.





L’atto conclusivo, andato in scena ieri, è stato un viaggio emozionante nel cuore del Romanticismo musicale con l’evento "Tchaikovsky #1", che ha visto protagonista l’Orchestra Filarmonica Pugliese (OFP).





Sotto la direzione del M° Leonardo Colafelice, pianista e direttore artistico del Festival, l’orchestra ha aperto la serata con l’energia e il vigore delle sinfonie dal Nabucco di Giuseppe Verdi e dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Colafelice, artista poliedrico reduce da successi conseguiti nei più importanti concorsi pianistici mondiali, ha guidato la compagine pugliese — riconosciuta dal Ministero della Cultura come "Nuova Orchestra Territoriale" — con una freschezza interpretativa che ha preparato il terreno per il momento più atteso.





Il momento culminante della serata ha visto salire sul palco la talentuosa pianista Serena Valluzzi, già premiata al celebre Concorso "Busoni" di Bolzano. La solista ha affrontato con maestria il monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, Op. 23 di P. I. Tchaikovsky. L'esecuzione, caratterizzata da un mix di potenza tecnica e intensità emotiva, ha incantato la platea del Mercadante, suggellando degnamente il successo di questa edizione.





L’organizzazione ha espresso profonda gratitudine per la straordinaria risposta del pubblico. Con questo bilancio estremamente positivo, il Festival dell’Alta Murgia dà appuntamento alla prossima edizione, confermandosi punto di riferimento per l'alto profilo artistico delle sue produzioni.