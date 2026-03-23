Policlinico di Bari, inaugurato il nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza
BARI - Mercoledì 25 marzo alle ore 10:30 sarà inaugurato al Policlinico di Bari il nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza realizzato da Edison Next, nell’ambito dell’appalto di Multiservizio Tecnologico integrato con fornitura di energia.
L’intervento rientra in un più ampio programma di efficientamento energetico che permetterà all’azienda ospedaliero-universitaria di ottenere significativi risparmi, migliorando al tempo stesso la sostenibilità e l’affidabilità dei sistemi energetici.
Il programma della giornata prevede inizialmente una visita guidata al nuovo impianto e, a seguire, gli interventi istituzionali presso l’aula del Padiglione di Oculistica.
Parteciperanno Antonio Sanguedolce, direttore generale del Policlinico di Bari, Claudio Forte, responsabile dell’area tecnica, Raffaele Bonardi, direttore Business to Government di Edison Next, e Domenico Richiusa, direttore operativo Area Sud Business to Government della stessa società.
L’iniziativa rappresenta un passo importante verso l’innovazione tecnologica e la transizione energetica nel settore sanitario, con benefici concreti in termini di efficienza, riduzione dei consumi e sostenibilità ambientale.