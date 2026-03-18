Teatro Petruzzelli, Festa del Papà in musica con il Concerto Famila diretto da Giovanni Rinaldi
|ph_Donato Cataldi
BARI – Un pomeriggio all’insegna della grande musica per celebrare la Festa del Papà. Giovedì 19 marzo alle ore 18.00 il Teatro Petruzzelli ospita un nuovo appuntamento con i Concerti Famila, con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Giovanni Rinaldi.
Il programma propone alcune tra le pagine più celebri del repertorio classico: dalle sinfonie tratte da opere di Gioachino Rossini – tra cui L’Italiana in Algeri, Il Signor Bruschino e Il barbiere di Siviglia – all’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, fino all’ouverture de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Spazio anche a Giuseppe Martucci, Aleksandr Glazunov, Béla Bartók e Franz Schubert.
La rassegna Concerti Famila 2026, realizzata in collaborazione con il Gruppo Megamark, prevede otto appuntamenti complessivi, sei con l’orchestra e due dedicati al coro del teatro. L’obiettivo è avvicinare famiglie e giovani al linguaggio della musica classica attraverso concerti accessibili e di breve durata.
I biglietti mantengono un costo simbolico: 1 euro per i ragazzi fino a 13 anni e 5 euro per gli adulti.
Direttore d’orchestra con una solida carriera internazionale, Giovanni Rinaldi ha collaborato con importanti ensemble europei e ha diretto numerosi titoli operistici, oltre a ricoprire il ruolo di docente al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.
Tra i prossimi appuntamenti in programma: il 7 ottobre con Rotem Nir, il 19 novembre con Teresa Satalino e il 29 novembre con il Coro del Petruzzelli diretto da Marco Medved.
Per informazioni e biglietti è possibile contattare il botteghino del Teatro Petruzzelli o consultare i canali ufficiali della Fondazione.