Teatro Petruzzelli, Festa del Papà in musica con il Concerto Famila diretto da Giovanni Rinaldi

ph_Donato Cataldi

BARI – Un pomeriggio all’insegna della grande musica per celebrare la Festa del Papà. Giovedì 19 marzo alle ore 18.00 il Teatro Petruzzelli ospita un nuovo appuntamento con i, con l’diretta dal maestro Giovanni Rinaldi.

Il programma propone alcune tra le pagine più celebri del repertorio classico: dalle sinfonie tratte da opere di Gioachino Rossini – tra cui L’Italiana in Algeri, Il Signor Bruschino e Il barbiere di Siviglia – all’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, fino all’ouverture de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Spazio anche a Giuseppe Martucci, Aleksandr Glazunov, Béla Bartók e Franz Schubert.

La rassegna Concerti Famila 2026, realizzata in collaborazione con il Gruppo Megamark, prevede otto appuntamenti complessivi, sei con l’orchestra e due dedicati al coro del teatro. L’obiettivo è avvicinare famiglie e giovani al linguaggio della musica classica attraverso concerti accessibili e di breve durata.

I biglietti mantengono un costo simbolico: 1 euro per i ragazzi fino a 13 anni e 5 euro per gli adulti.

Direttore d’orchestra con una solida carriera internazionale, Giovanni Rinaldi ha collaborato con importanti ensemble europei e ha diretto numerosi titoli operistici, oltre a ricoprire il ruolo di docente al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

Tra i prossimi appuntamenti in programma: il 7 ottobre con Rotem Nir, il 19 novembre con Teresa Satalino e il 29 novembre con il Coro del Petruzzelli diretto da Marco Medved.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il botteghino del Teatro Petruzzelli o consultare i canali ufficiali della Fondazione.