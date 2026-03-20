Polignano a Mare: oggi la presentazione di “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)” di Mariantonietta Pugliese

POLIGNANO A MARE - Oggi, 20 marzo 2026, alle ore 18:00 in, Mariantonietta Pugliese presenta il suo libro(Bookabook), un racconto ironico e dissacrante sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). L’evento, organizzato in collaborazione cone il, unisce narrazione, impegno sociale e riflessione sul tema della genitorialità.

Il libro si propone come una sit-comedy sul filo del paradosso, affrontando con cinismo intelligente il percorso della PMA, dai test di gravidanza compulsivi fino ai momenti più intimi e delicati della coppia. Pugliese racconta le follie, le paure e le assurdità che caratterizzano il viaggio verso la genitorialità assistita, offrendo uno sguardo autentico e ironico su un tema ancora spesso trattato come tabù.

La presentazione vedrà il dialogo dell’autrice con Cecilia Pignataro, Fabiana Fago e Pamela Pellegrini. La partecipazione del Centro Safiya sottolinea l’importanza della consapevolezza del corpo femminile e del diritto all’autodeterminazione.

Dettagli dell’evento:

Cosa : Presentazione del libro “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)”

: Presentazione del libro “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)” Dove : Polignano a Mare, Piazza Caduti di Via Fani

: Polignano a Mare, Piazza Caduti di Via Fani Quando : Oggi, 20 marzo 2026, ore 18:00

: Oggi, 20 marzo 2026, ore 18:00 Intervengono: Mariantonietta Pugliese, Cecilia Pignataro, Fabiana Fago, Pamela Pellegrini





Un appuntamento che promette ironia, riflessione e dialogo autentico, per raccontare la PMA senza retorica e con un sorriso.