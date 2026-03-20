Polignano a Mare: oggi la presentazione di “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)” di Mariantonietta Pugliese
POLIGNANO A MARE - Oggi, 20 marzo 2026, alle ore 18:00 in Piazza Caduti di Via Fani, Mariantonietta Pugliese presenta il suo libro “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)” (Bookabook), un racconto ironico e dissacrante sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). L’evento, organizzato in collaborazione con Il Libro Possibile Caffè e il Centro Antiviolenza Safiya, unisce narrazione, impegno sociale e riflessione sul tema della genitorialità.
Il libro si propone come una sit-comedy sul filo del paradosso, affrontando con cinismo intelligente il percorso della PMA, dai test di gravidanza compulsivi fino ai momenti più intimi e delicati della coppia. Pugliese racconta le follie, le paure e le assurdità che caratterizzano il viaggio verso la genitorialità assistita, offrendo uno sguardo autentico e ironico su un tema ancora spesso trattato come tabù.
La presentazione vedrà il dialogo dell’autrice con Cecilia Pignataro, Fabiana Fago e Pamela Pellegrini. La partecipazione del Centro Safiya sottolinea l’importanza della consapevolezza del corpo femminile e del diritto all’autodeterminazione.
Dettagli dell’evento:
- Cosa: Presentazione del libro “Storia di una fecondazione poco assistita (dalla mia testa)”
- Dove: Polignano a Mare, Piazza Caduti di Via Fani
- Quando: Oggi, 20 marzo 2026, ore 18:00
- Intervengono: Mariantonietta Pugliese, Cecilia Pignataro, Fabiana Fago, Pamela Pellegrini
Un appuntamento che promette ironia, riflessione e dialogo autentico, per raccontare la PMA senza retorica e con un sorriso.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi Libri