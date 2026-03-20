Ponte Garibaldi: effettuate questa notte ulteriori indagini dinamiche

BARI – Sono proseguite nella notte a Bari le, con la chiusura del transito veicolare per sette ore. Le operazioni si sono rese necessarie per raccogliere dati utili a valutare l’eliminazione della restrizione della carreggiata e la riapertura completa della viabilità.

Le prove, in continuità con quelle effettuate a gennaio scorso, hanno visto il passaggio di quattro camion da 28 tonnellate a pieno carico, finalizzate alla misurazione delle flessioni e del ritorno elastico dell’infrastruttura tra Japigia e Madonnella. I dati raccolti saranno confrontati con quelli del primo collaudo del ponte, risalente al 1970, subito dopo la costruzione.

“Una volta analizzati, i risultati ci restituiranno informazioni dettagliate sullo stato di salute del ponte – ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi –, permettendoci di valutare la riapertura completa di entrambe le corsie per senso di marcia. Per i mezzi del trasporto pubblico locale non saranno previsti vincoli di peso, mentre alcune categorie, come quelle dei trasporti eccezionali, manterranno limitazioni precauzionali”.

L’assessore ha aggiunto: “Siamo consapevoli dei disagi per i cittadini, ma stiamo procedendo con massima prudenza e rigore scientifico per garantire la sicurezza pubblica. Se i dati confermeranno le prime impressioni positive, la prossima settimana il ponte potrebbe tornare percorribile su tutte e quattro le corsie”.

L’operazione segna un passo importante verso la piena riapertura del ponte Garibaldi, garantendo sicurezza e continuità della viabilità nel capoluogo pugliese.