“In questo buio loro hanno rappresentato una luce”: a Barletta una famiglia riceve un’auto dopo il furto della vettura

BARLETTA – “”. Con queste parole, Claudia racconta l’inatteso gesto di generosità ricevuto da, padre e figlia titolari di una concessionaria a Barletta.

Lo scorso 12 marzo, la vettura di famiglia di Claudia, parcheggiata vicino a casa in centro città, era stata rubata, creando un grande disagio per la famiglia, in particolare per il figlio Mattia, che compirà sei anni a ottobre e che soffre di alcune disabilità dovute a un’asfissia neonatale. La macchina era fondamentale per accompagnarlo alle visite mediche, tanto che il furto aveva già comportato la cancellazione di un appuntamento oculistico.

Ora, grazie al generoso gesto dei Matino, la famiglia ha ricevuto un’auto nuova. “Abbiamo incontrato Raffaele ed Eleonora e abbiamo accettato il loro dono: nella sventura, a distanza di una settimana, abbiamo ritrovato la luce”, racconta Claudia, mamma anche di una coppia di gemelli di poco più di un anno.

“Il loro gesto è stato molto bello perché ci fa sperare che non tutti sono cattivi, che non c’è solo cattiveria in questo mondo – continua –. Sono davvero felice, perché mai nessuno ti dà niente e invece… e quindi non smetterò mai di ringraziarli”.

Un piccolo grande gesto che restituisce fiducia e serenità a una famiglia colpita da un evento difficile, trasformando un momento di smarrimento in una dimostrazione concreta di solidarietà e umanità.