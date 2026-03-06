Porto Cesareo, giovane pescatore parcheggia sull’area protetta: denunciato
PORTO CESAREO – Non sono bastati i cartelli di divieto: un giovane pescatore salentino ha parcheggiato la sua auto su una duna nella riserva regionale, area protetta per la sua ricca biodiversità. A scoprire l’irregolarità sono stati gli ispettori di Legambiente, che hanno constatato danni alla recinzione e alla vegetazione lungo il percorso verso la cima della duna.
Le dune di Porto Cesareo, tutelate da normative nazionali e internazionali, rappresentano ecosistemi delicati e fondamentali per la fauna e la flora locali. Per questo motivo, l’automobilista è stato sanzionato e denunciato per danneggiamento di bellezze naturalistiche.
L’episodio sottolinea ancora una volta la necessità di rispettare le regole nelle aree protette per garantire la conservazione degli ambienti naturali più fragili.
Tags: CRONACA LOCALE Lecce