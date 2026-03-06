Porto Cesareo, giovane pescatore parcheggia sull’area protetta: denunciato

PORTO CESAREO – Non sono bastati i cartelli di divieto: un giovane pescatore salentino ha parcheggiato la sua auto, area protetta per la sua ricca biodiversità. A scoprire l’irregolarità sono stati gli, che hanno constatato danni alla recinzione e alla vegetazione lungo il percorso verso la cima della duna.

Le dune di Porto Cesareo, tutelate da normative nazionali e internazionali, rappresentano ecosistemi delicati e fondamentali per la fauna e la flora locali. Per questo motivo, l’automobilista è stato sanzionato e denunciato per danneggiamento di bellezze naturalistiche.

L’episodio sottolinea ancora una volta la necessità di rispettare le regole nelle aree protette per garantire la conservazione degli ambienti naturali più fragili.