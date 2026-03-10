Prefettura di Bari e Abi rinnovano il protocollo contro la criminalità bancaria

BARI - È stato rinnovato nella mattinata di oggi, 10 marzo 2026, presso la Prefettura di Bari, il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, già siglato nell’ottobre 2024 e aggiornato alla luce dei nuovi scenari di minaccia legati anche all’uso dell’intelligenza artificiale.

Il documento è stato sottoscritto dal prefetto di Bari Francesco Russo e dal coordinatore di Ossif – Centro di ricerca Abi Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, alla presenza di Vincenzo De Marino, presidente della Commissione regionale Abi Puglia, e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine.

L’accordo, della durata di due anni, rafforza la collaborazione tra Prefettura, forze di polizia, Abi e istituti di credito con l’obiettivo di potenziare la prevenzione contro rapine, reati predatori, atti vandalici e minacce terroristiche. Particolare attenzione è dedicata ai rischi informatici e all’utilizzo distorto delle nuove tecnologie.

Tra le principali novità del protocollo figurano il potenziamento dello scambio informativo tra banche e forze di polizia e il rafforzamento delle misure di contrasto alle più moderne forme di truffe digitali.

A margine della firma, il prefetto Russo ha sottolineato la lunga e proficua collaborazione con l’Abi, che ha consentito di arrivare a un protocollo aggiornato ai nuovi rischi legati all’intelligenza artificiale e dotato di strumenti utili a rafforzare l’attività preventiva, anche contro fenomeni come gli assalti agli sportelli bancomat.