“Onderòd”: Gioele Dix al Teatro Orfeo di Taranto il 20 marzo

ph_Laila Pozzo

TARANTO – Venerdì 20 marzo alle ore 21 il comico milanese Gioele Dix salirà sul palco del Teatro Orfeo con, uno spettacolo che raccoglie i suoi grandi monologhi e racconti satirici. La performance alterna leggerezza e insofferenza, offrendo uno sguardo ironico sullo scombinato paesaggio italiano, tra abitudini, mode e piccole ossessioni quotidiane: dal mito del ritorno alla campagna all’educazione dei figli, dai disservizi ferroviari e aerei alla mania del gioco e delle lotterie.

Tra i momenti più attesi, un capitolo speciale dedicato al personaggio dell’automobilista, aggiornato grazie all’esperienza televisiva di Dix, trasformato in una maschera contemporanea di grande successo. La drammaturgia dello spettacolo include anche brevi racconti originali con commento musicale, come “Il concerto diretto da Dio”, “L’uomo che voleva ringiovanire” e “Fortune e sfortune di un uccellino”, accompagnati dal chitarrista Savino Cesario, da anni collaboratore del comico.

Gioele Dix, pseudonimo di David Ottolenghi, è attore, regista, scrittore e comico italiano noto per il suo stile ironico. La sua carriera teatrale spazia dai classici ai monologhi originali, con esperienze al Derby Club, Teatro degli Eguali, e successi televisivi a “Zelig” e “Mai dire gol”.

Lo spettacolo rientra nella Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con partner ufficiale ITS Mobilità Academy.

Per informazioni e biglietti: 099 4533590 – 329 0779521, www.teatrorfeo.it, info@teatrorfeo.it.