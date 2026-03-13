Presentate in Regione Puglia le Giornate FAI di Primavera 2026. Il 21 e 22 marzo 48 aperture in 37 località pugliesi per scoprire luoghi straordinari e spesso inaccessibili

BARI - Si è svolta questa mattina nella Sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia la conferenza stampa di presentazione della XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.L’iniziativa, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in tutta Italia, compresa la Puglia, con centinaia di aperture straordinarie. Proprio in Puglia, l’edizione 2026 offrirà 48 aperture in 37 località, rappresentando un’occasione preziosa per conoscere più da vicino il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della regione e promuovere forme di turismo culturale attente anche ai centri minori e ai luoghi meno noti, spesso custodi di storie e tradizioni di grande valore.L’elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e le modalità di partecipazione alle iniziative sono disponibili al link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA.All’incontro con la stampa sono intervenuti Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, e Saverio Russo, presidente FAI Puglia, insieme ai rappresentanti delle Delegazioni territoriali della Fondazione. Durante la conferenza, moderata dalla delegata per la Comunicazione di FAI Puglia Caterina Rinaldo, sono stati presentati i luoghi che, su tutto il territorio regionale, saranno eccezionalmente aperti al pubblico, illustrandone le storie, le peculiarità architettoniche e i contesti paesaggistici che rendono il patrimonio pugliese particolarmente ricco e variegato.Il programma coinvolge città, borghi, complessi monumentali e siti meno noti, offrendo l’opportunità di scoprire e riscoprire angoli significativi del territorio. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno dei volontari del FAI e alla collaborazione di istituzioni, enti e proprietari che hanno scelto di aderire e condividere questo percorso di valorizzazione del patrimonio.Le visite saranno a contributo libero e rappresenteranno anche un’importante occasione di raccolta fondi a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione, da sempre impegnata nella tutela, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.“La collaborazione tra la Regione Puglia e il FAI – ha dichiarato l’assessora regionale Silvia Miglietta – è importante per promuovere il nostro territorio. Il lavoro prezioso del FAI, che in questi anni ha reso accessibili luoghi e siti normalmente non accessibili o poco fruiti, è reso possibile anche grazie alla dedizione e alla passione di numerosi volontari e volontarie. Queste iniziative non si limitano alle sole aperture dei luoghi, ma coinvolgono le comunità locali in un percorso di crescita culturale e di conoscenza che guarda con molta attenzione anche le nuove generazioni”.“Le Giornate FAI di Primavera – ha sottolineato il presidente FAI Puglia Saverio Russo – rappresentano non solo un’opportunità per conoscere i beni storico-artistici e naturalistici del nostro territorio, ma anche una straordinaria iniziativa di valorizzazione e promozione della Puglia. Grazie all’impegno dei volontari, delle delegazioni e di tutti coloro che collaborano all’organizzazione, sarà possibile offrire ai visitatori un percorso di scoperta che attraversa l’intera regione. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: ai volontari del FAI, alle delegazioni, alle istituzioni, agli enti e ai proprietari dei luoghi aperti al pubblico, così come alla Protezione Civile e alla Croce Rossa per il prezioso supporto e la collaborazione garantiti durante lo svolgimento delle giornate. A tutti loro va la nostra profonda gratitudine per l’impegno, la disponibilità e la passione con cui contribuiscono a rendere le Giornate FAI di Primavera una grande festa collettiva dedicata alla cultura e al patrimonio del nostro territorio”.Il presidente Russo ha concluso l’incontro ringraziando i rappresentanti delle delegazioni, i volontari e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare insieme per preservare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della Puglia, rendendolo sempre più accessibile e condiviso.Le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34ª edizione, rappresentano il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese e costituiscono uno dei momenti più significativi della missione del FAI: educare alla conoscenza, alla cura e alla tutela dei beni storici, artistici e naturalistici italiani. Dal 1993 a oggi milioni di cittadini hanno partecipato alla manifestazione, scoprendo migliaia di luoghi in tutta Italia e contribuendo a diffondere una cultura sempre più consapevole della tutela del patrimonio comune.In tutta Italia, nel fine settimana del 21 e 22 marzo, saranno visitabili 780 luoghi in circa 400 città, grazie all’impegno dei volontari del FAI e alla collaborazione di numerose realtà istituzionali e associative. Un grande evento di partecipazione collettiva che ogni anno coinvolge migliaia di persone tra volontari, studenti e appassionati.