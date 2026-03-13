Puglia Regione Europea dello Sport 2026, Decaro e Casili: lunedì 16 marzo a Bari al Teatro Kursaal per la cerimonia d’inaugurazione



BARI - Lunedì 16 marzo al Teatro Kursaal di Bari a partire dalle ore 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione di Puglia Regione Europea dello Sport 2026. Il titolo è stato conferito alla Regione nel settembre 2024 da Aces Europe, associazione internazionale che ogni anno premia i territori capaci di distinguersi per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile, e porterà all'apertura di una stagione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.





All’evento inaugurale parteciperanno il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, il presidente CIP Puglia Gianni Romito, il presidente regionale del CONI Angelo Giliberto, il coordinatore regionale Sport e Salute Puglia Luca Balasco, la presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio e il presidente ACES Europe Vincenzo Lupattelli.



