Puglia, al via il bando per grandi eventi sportivi: 3 milioni di euro per attrattività e turismo

BARI - È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l’Avviso pubblico per la selezione di grandi eventi sportivi ad elevato impatto sul territorio regionale, con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro. Il bando rientra nelle celebrazioni di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, titolo assegnato dalla Federazione Europea delle Capitali e delle Città dello Sport (ACES Europe) lo scorso settembre.

L’iniziativa è rivolta a soggetti in grado di organizzare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con progetti dal costo minimo di 400 mila euro e durata tra i 3 e i 6 mesi nel corso del 2026. Gli eventi dovranno valorizzare lo sport e la brand-identity pugliese, generando ricadute economiche, turistiche e di immagine per le località ospitanti.

“Lo sport non è soltanto competizione o spettacolo, ma uno strumento di crescita personale e civile, di salute pubblica e di coesione sociale”, sottolinea il presidente della Regione Antonio Decaro, ricordando gli investimenti per oltre 80 milioni di euro nelle politiche sportive e la straordinaria opportunità offerta dal riconoscimento europeo. Decaro evidenzia anche il ruolo unico del territorio pugliese, definito “un grande impianto sportivo a cielo aperto” grazie ai suoi 940 chilometri di costa, al clima mite e alla varietà del paesaggio.

L’Avviso punta a diversi obiettivi: diversificare e decentrare i flussi turistici, valorizzare patrimoni culturali e paesaggistici, potenziare il turismo sportivo-esperienziale e internazionalizzare il brand Puglia come destinazione sportiva.

Le domande dovranno contenere informazioni sull’evento, quadro economico-finanziario, piano di comunicazione, risultati attesi e storico di eventi passati, firmate digitalmente dal legale rappresentante e inviate tramite PEC all’indirizzo avvisisport.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 30 settembre 2026, o fino a esaurimento delle risorse.

L’assessore regionale allo Sport Cristian Casili evidenzia come i grandi eventi finanziati permetteranno di far conoscere le località pugliesi, generare ricadute economiche e creare nuove opportunità territoriali, rafforzando il percorso di crescita della Regione sul fronte sportivo e turistico.