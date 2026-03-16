Rutigliano: martedì 17 marzo l’inaugurazione della Casa delle Associazioni
RUTIGLIANO - Nuova vita per l’ex Tribunale di via Dante. Da luogo abbandonato a spazio di comunità.
Un nuovo spazio dedicato alla partecipazione, alla creatività e alla vita associativa della città. Martedì 17 marzo alle ore 18.30 sarà inaugurata a Rutigliano la Casa delle Associazioni, realizzata all’interno dell’ex Tribunale di via Dante e restituita alla comunità dopo un importante intervento di rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico.
L’opera rientra tra i progetti Piani Urbani Integrati (PUI) della Città Metropolitana di Bari, successivamente finanziati con risorse del PNRR, per un investimento complessivo pari a 2.674.915,99 euro. Il programma ha previsto la riqualificazione di due immobili pubblici strategici per la città: un edificio nel centro storico destinato ad Urban Center – già inaugurato nei mesi scorsi – e l’ex Tribunale di via Dante, appunto.
All’interno di essa, sono stati realizzati sette spazi destinati alle attività associative, una sala conferenze, una sala co-working, una sala mostre, un bar e un Fab Lab, pensato come laboratorio di innovazione e sperimentazione aperto a giovani, gruppi informali e associazioni.
La Casa delle Associazioni, insieme all’Urban Center nel centro storico, rappresenta uno dei principali interventi di rigenerazione urbana e sociale realizzati negli ultimi anni a Rutigliano, con l’obiettivo di creare luoghi aperti alla comunità, capaci di favorire partecipazione, collaborazione e nuove progettualità. Nel pomeriggio di domani il taglio del nastro che sancirà l’avvio delle attività di questo nuovo contenitore culturale, destinato a diventare un punto di riferimento per il mondo associativo e per l’intera comunità rutiglianese.
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