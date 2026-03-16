Rutigliano: martedì 17 marzo l’inaugurazione della Casa delle Associazioni

RUTIGLIANO - Nuova vita per l’ex Tribunale di via Dante. Da luogo abbandonato a spazio di comunità.Un nuovo spazio dedicato alla partecipazione, alla creatività e alla vita associativa della città. Martedì 17 marzo alle ore 18.30 sarà inaugurata a Rutigliano la Casa delle Associazioni, realizzata all’interno dell’ex Tribunale di via Dante e restituita alla comunità dopo un importante intervento di rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico.L’opera rientra tra i progetti Piani Urbani Integrati (PUI) della Città Metropolitana di Bari, successivamente finanziati con risorse del PNRR, per un investimento complessivo pari a 2.674.915,99 euro. Il programma ha previsto la riqualificazione di due immobili pubblici strategici per la città: un edificio nel centro storico destinato ad Urban Center – già inaugurato nei mesi scorsi – e l’ex Tribunale di via Dante, appunto.Il percorso che ha portato alla trasformazione dell’ex presidio giudiziario ha preso avvio nel 2020 quando, con l’approvazione di un emendamento al Decreto Rilancio da parte della Camera dei deputati, il comune di Rutigliano ha ottenuto la possibilità di utilizzare l’immobile per finalità diverse da quelle giudiziarie, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia. Ad ottobre del 2023, poi, l’avvio dei lavori che, progressivamente, hanno consentito di recuperare e rendere pienamente fruibile la struttura trasformandola in uno spazio moderno e accessibile dedicato alle realtà associative del territorio.All’interno di essa, sono stati realizzati sette spazi destinati alle attività associative, una sala conferenze, una sala co-working, una sala mostre, un bar e un Fab Lab, pensato come laboratorio di innovazione e sperimentazione aperto a giovani, gruppi informali e associazioni.La Casa delle Associazioni, insieme all’Urban Center nel centro storico, rappresenta uno dei principali interventi di rigenerazione urbana e sociale realizzati negli ultimi anni a Rutigliano, con l’obiettivo di creare luoghi aperti alla comunità, capaci di favorire partecipazione, collaborazione e nuove progettualità. Nel pomeriggio di domani il taglio del nastro che sancirà l’avvio delle attività di questo nuovo contenitore culturale, destinato a diventare un punto di riferimento per il mondo associativo e per l’intera comunità rutiglianese.