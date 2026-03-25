Putignano e Gioia, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per furto in abitazione

BARI - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un uomo barese di 50 anni, indagato per furto e tentato furto in abitazione.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale, attraverso l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa.

La misura cautelare è stata emessa in seguito alle indagini scaturite dall’arresto in flagranza del 18 ottobre 2025, quando personale della Squadra Mobile di Bari, durante un servizio mirato al contrasto dei furti in appartamento, bloccò due persone subito dopo aver commesso un furto a Putignano e aver tentato un altro a Gioia del Colle.

In quell’occasione, altri tre complici riuscirono a fuggire: uno a piedi, facendo perdere le proprie tracce, e due a bordo di un’auto successivamente rinvenuta abbandonata nelle campagne di Putignano.

Le successive indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di identificare il fuggitivo appiedato, noto agli investigatori, nei confronti del quale è stata ora eseguita la misura cautelare. L’uomo risponde pertanto, in questa fase preliminare, del reato di furto in abitazione, in attesa di accertamenti e verifica processuale.