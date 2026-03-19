Raccolta differenziata nell’Alta Murgia: un successo frutto di collaborazione tra istituzioni, gestori e cittadini

ALTAMURA - Nel territorio dell’, i dati del rapportoconfermano una significativa crescita della raccolta differenziata, grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali, gestori dei servizi e cittadini. Il coordinamento dell’Unione, guidato dal direttore generale, ha permesso di armonizzare strategie e servizi, creando un modello efficiente di gestione dei rifiuti.

Le performance dei sette comuni membri testimoniano l’efficacia dell’approccio condiviso:

Il ruolo dei gestori e dei cittadini

Anche i piccoli centri dimostrano di poter raggiungere risultati eccellenti, confermando che la collaborazione sistemica porta benefici su tutta l’area.

“Questi risultati dimostrano che una strategia condivisa tra enti locali e gestori può fare la differenza”, sottolinea Giulia Dicembre, amministratore della Teknoservice, società che gestisce il servizio di igiene urbana nei sette comuni. “Il nostro lavoro quotidiano è possibile anche grazie ai cittadini, elemento strategico per il successo del servizio.”

Il presidente dell’ARO BA 4, Michele Minenna, evidenzia come il coordinamento tra comuni ottimizzi risorse e strumenti, garantendo servizi efficienti e uniformi. “Nonostante limiti di spesa e carenze impiantistiche, abbiamo incrementato la raccolta differenziata in tutti i comuni dell’ARO e continueremo a migliorare i servizi con il prossimo contratto in affidamento. I riconoscimenti ottenuti sono pienamente meritati.”

Strategie e prospettive future

Secondo D’Amore, “Il nostro compito è promuovere buone pratiche e coordinare il lavoro dei comuni e dei gestori, affinché gli obiettivi ambientali siano raggiunti in maniera uniforme e concreta.”

Fondamentale è anche la partecipazione dei cittadini: rispettare le regole della raccolta differenziata, separare correttamente i rifiuti e collaborare con il servizio pubblico migliora l’efficienza, riduce i rifiuti indifferenziati e favorisce il recupero dei materiali per l’economia circolare.

I risultati dimostrano che, quando istituzioni, gestori e cittadini lavorano insieme, è possibile costruire modelli virtuosi di gestione dei rifiuti con benefici concreti per l’ambiente, l’economia circolare e il futuro del territorio. La sfida dei prossimi anni sarà consolidare questi risultati e rafforzare la cultura della sostenibilità.