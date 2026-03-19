Lisistrata: il ritorno di Lella Costa al Teatro Piccinni di Bari

BARI - Dal, ilospita il ritorno dia Bari con Lisistrata, uno dei testi più attuali e necessari della tradizione teatrale, capace di parlare al presente e di confermare la vocazione del Piccinni come spazio vivo di riflessione, comunità e confronto.

Lo spettacolo, diretto dalla regista Serena Sinigaglia, è inserito in esclusiva regionale nella stagione teatrale del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con Puglia Culture. L’ultima presenza di Lella Costa a Bari risaliva al 2013, quando portò in scena Ferita a morte al Teatro Petruzzelli durante la chiusura del Piccinni per restauro. Le repliche di Lisistrata saranno il 25 e 26 marzo alle 19.30, il 27 marzo alle 21, il 28 marzo alle 20 e il 29 marzo alle 18.

Lo spettacolo

Tratto da Aristofane e adattato da Emanuele Aldrovandi, Lisistrata racconta una storia antica quanto drammaticamente contemporanea: la guerra. In un’Atene svuotata degli uomini, tutti al fronte, le donne organizzano uno sciopero del sesso per fermare il conflitto, un gesto provocatorio ma potente, che denuncia l’assurdità della violenza e del potere.

Accanto a Lella Costa, recita un ensemble composto da Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Pilar Perez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini, in una produzione del Teatro Carcano. La regia di Serena Sinigaglia porta l’opera dal teatro greco monumentale a uno spazio più intimo, mantenendo la forza originaria e valorizzando il coro come elemento centrale per la costruzione della comunità.

“Abbiamo immaginato che Lisistrata continui a raccontare la sua impresa straordinaria finché la guerra non scompaia dal mondo. Sono passati 2500 anni e la voce di Lisistrata deve emergere dal frastuono delle armi e dei politici inetti, portando il faro del rispetto e dell’amore tra gli uomini”, scrive Sinigaglia nelle note di regia.

Serena Sinigaglia, regista tra le più autorevoli del teatro italiano, fondatrice di ATIR e docente presso prestigiose istituzioni teatrali, coniuga lo studio dei classici con nuove drammaturgie, promuovendo un teatro popolare di qualità e attento alle fragilità contemporanee, con particolare attenzione alla visione femminile del teatro.

Incontri e attività collaterali

Accanto alle repliche, la presenza di Lella Costa a Bari prevede momenti di dialogo con il pubblico:

Domenica 29 marzo, ore 11.00, al Teatro Piccinni: Fuori da qui, podcast live del ciclo “Presente! Storie per il qui e ora”, con Simone Pieranni, Cecilia Sala e la partecipazione di Lella Costa, per raccontare storie di donne che resistono e combattono.

Domenica 29 marzo, ore 17.30, Sala Consiliare del Comune di Bari: Portami con te, laboratori per bambini durante lo spettacolo. Previsti: “Un coro di emozioni” (bambini 4-7 anni, a cura di Giacomo Di Mase) e “Stop Motion” (fascia 8-12 anni, a cura di Gabriella Carofiglio). La prenotazione è obbligatoria tramite il form online qui.



