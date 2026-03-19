Daspo per due tifosi del Bari trovati con torce proibite allo stadio Stirpe

BARI - Durante i controlli e il filtraggio della tifoseria prima della partita ditra, disputata allo, due tifosi pugliesi sono stati bloccati e segnalati alla

I due giovani, circa 20 anni e residenti in provincia di Bari, sono stati trovati in possesso di due torce da segnalazione, il cui ingresso è vietato negli stadi. La segnalazione è stata effettuata dalla Polizia di Stato, al termine dei filtraggi compiuti dal personale della Digos e del Commissariato di Fiuggi.

Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, nei confronti dei due tifosi è stato adottato il Daspo: il provvedimento prevede il divieto di accesso a tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per due anni.

Questo intervento rientra nelle attività di prevenzione della violenza e del rischio negli stadi, volte a garantire sicurezza per tutti i tifosi e partecipanti.