“Resta Diva” a Ceglie Messapica: omaggio a Maria Callas con Enrico Lo Verso

CEGLIE MESSAPICA - Un viaggio intenso nella vita e nell’anima di Maria Callas, tra mito e fragilità, talento e solitudine. Giovedì 26 marzo il Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospita “Resta Diva”, spettacolo dedicato alla leggendaria soprano, interpretato da Enrico Lo Verso.

Prodotto da Ergo Sum, con drammaturgia e regia di Alessandra Pizzi e accompagnamento al pianoforte del Maestro Mirko Lodedo, lo spettacolo offre un ritratto profondo e romanzato della “Divina”, raccontata attraverso lo sguardo degli uomini che ne hanno segnato la vita.

Sul palco prende forma la parabola umana e artistica di Maria Callas: dalla giovane donna insicura cresciuta a New York alla consacrazione internazionale, fino alle ferite più intime. Emergono i legami con Giovanni Battista Meneghini, figura determinante nella sua ascesa, e con Aristotle Onassis, amore tormentato che ne segnò profondamente gli ultimi anni.

Attraverso parole, musica e suggestioni visive, Enrico Lo Verso dà voce a una biografia emotiva che attraversa amore, scandali e dolore, restituendo l’immagine di un’artista straordinaria e, al tempo stesso, profondamente umana. Un racconto che intreccia cronaca e mito, illuminando il lato più intimo di un’icona senza tempo.

Determinante il contributo musicale del Maestro Mirko Lodedo, la cui interpretazione al pianoforte accompagna e amplifica la narrazione, trasformando lo spettacolo in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Con “Resta Diva”, Alessandra Pizzi torna a indagare la dimensione umana che si cela dietro il genio artistico, restituendo al pubblico una storia in cui l’arte e la musica diventano espressione di una passione assoluta. Un omaggio intenso a una figura che, nonostante le contraddizioni e le sofferenze, continua a vivere nell’immaginario collettivo come simbolo eterno di talento e bellezza.

Per l’acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito di Vivaticket.