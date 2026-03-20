Riflettori sull'atletica pugliese: Galà Atletica Puglia a Bisceglie e seconda tappa dell’Athletic Challenge Team Under 14 a Molfetta e Lecce

Un fine settimana particolare, con le doverose celebrazioni che s’intrecciano agli immancabili impegni agonistici. L’atletica leggera pugliese farà festa, sabato 21 e domenica 22 marzo, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT) con il “Galà Atletica Puglia” che rappresenterà l’occasione per condividere i successi, premiando i protagonisti che hanno contribuito alla crescita del movimento, dai master ai giovanissimi, dai tecnici ai dirigenti. L’attività sui campi gara, naturalmente, non si ferma.Molfetta (stadio “Cozzoli”) e Lecce (campo scuola Coni “Montefusco”) ospiteranno la seconda prova interprovinciale dell’Athletic Challenge Team Under 14 nella giornata di sabato. Sulla pista e sulle pedane molfettesi spazio agli alfieri delle società delle province di Bari, Bat e Foggia, mentre nel capoluogo salentino si ritroveranno i tesserati delle province di Lecce, Taranto e Brindisi. La competizione a squadre si concluderà, dopo le varie gare individuali, con “La caccia”, staffetta 4x200 metri con partenze ad handicap dalla prima frazione, corrispondenti ai distacchi in classifica maturati nelle prove precedenti. La finalissima regionale di domenica 29 marzo a Molfetta avrà ai nastri di partenza 16 squadre, ovvero le migliori di ciascuna provincia più altre 10 ricavate in ordine di graduatoria. L’ActU14 social contest continua a riscuotere un lusinghiero successo, avvicinando sempre più giovanissimi alla scoperta delle attività social di Fidal Puglia.Tutto pronto per la settima edizione di “RunBitOne”, gara sulla distanza di 10 chilometri organizzata dall’Asd Bitonto Sportiva ed inserita nel calendario nazionale. Il percorso si svilupperà su strade extraurbane.Domenica si terrà anche l’ottava edizione del Cross della Grecìa Salentina lungo un tracciato sterrato in agro di Martano (Lecce) della lunghezza di due chilometri da percorrere più volte in base alle differenti fasce d’età dei partecipanti. La manifestazione è curata dall’Asd Grecìa Salentina.