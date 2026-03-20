Lutto nel mondo del cinema: addio a Chuck Norris, icona dell’azione



Il mondo del cinema e delle arti marziali è in lutto per la scomparsa di Chuck Norris, morto all’età di 86 anni il 19 marzo 2026. L’attore statunitense, celebre per i suoi ruoli nei film d’azione e per la serie televisiva Walker, Texas Ranger, era stato ricoverato giovedì scorso in un ospedale delle Hawaii a seguito di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Il mondo del cinema e delle arti marziali è in lutto per la scomparsa di Chuck Norris, morto all’età di 86 anni il 19 marzo 2026. L’attore statunitense, celebre per i suoi ruoli nei film d’azione e per la serie televisiva Walker, Texas Ranger, era stato ricoverato giovedì scorso in un ospedale delle Hawaii a seguito di un’emergenza medica sull’isola di Kauai.





La notizia della morte è stata resa nota, però, questa mattina dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui social. Nella dichiarazione, i familiari hanno scelto di mantenere riservate le circostanze del decesso, sottolineando però che Norris "era circondato dalla sua famiglia e che riposava in pace".





Nel ricordo dei suoi cari emerge il ritratto di un uomo che andava ben oltre l’immagine pubblica: "Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia". La famiglia ha inoltre evidenziato come, grazie alla sua disciplina, alla sua gentilezza e al suo impegno, abbia ispirato milioni di persone, lasciando un segno profondo e duraturo.





Dalle arti marziali al successo sul grande schermo





Prima di diventare una star internazionale, Norris costruì una carriera straordinaria nelle arti marziali. Cintura nera 8º Dan di taekwondo e 5º Dan di karate, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta conquistò numerosi titoli, dapprima nei tornei californiani e successivamente a livello nazionale negli Stati Uniti.

Il debutto cinematografico avvenne nel 1969 con una piccola parte in Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Il vero punto di svolta arrivò però nel 1972 con L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, dove combatté contro Bruce Lee in una memorabile scena ambientata al Colosseo.

Negli anni Ottanta divenne uno dei volti più riconoscibili del cinema d’azione, grazie a film come Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio. Il culmine della popolarità arrivò negli anni Novanta con il ruolo di Cordell Walker nella serie Walker, Texas Ranger, che lo consacrò definitivamente come icona della cultura pop.





Maestro e autore





Oltre alla carriera cinematografica, Norris fu anche un maestro di arti marziali di altissimo livello. Esperto in discipline come Tang Soo Do, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano, fondò un proprio sistema di combattimento, il Chun Kuk Do, del quale raggiunse il grado di cintura nera 10º Dan.

Nel 1988 esordì anche come scrittore con il libro The Secret of Inner Strength, seguito da The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems, opere in cui condivise la propria filosofia di vita basata su disciplina, forza interiore e crescita personale.

Con la sua scomparsa se ne va una figura simbolo di determinazione e resilienza, capace di attraversare generazioni e di lasciare un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e dello sport.