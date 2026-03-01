Roma-Juve 3-3: spettacolare rimonta all’Olimpico
ROMA – Emozioni a non finire all’Olimpico: Roma e Juventus si dividono la posta in palio in un match ricco di colpi di scena, terminato 3-3.
Nel primo tempo, le squadre si studiano a vicenda, ma a pochi minuti dal riposo, Wesley sblocca il risultato per i giallorossi.
La ripresa si apre con un gioiello di Conceiçao che riporta subito la Juventus sull’1-1. La Roma reagisce e con Ndicka e Malen si porta sul 3-1, mostrando grande capacità offensiva.
La squadra di Spalletti non molla: Boga accorcia le distanze, e al 93’ arriva il pareggio firmato Gatti, che chiude la partita sul 3-3.
Con questo pareggio, la Roma resta a -2 dal Napoli e mantiene +3 sul Como, continuando la corsa in vetta alla classifica.
Una partita intensa, tra rimpianti e spettacolo, che conferma la competitività di entrambe le squadre e la bellezza del calcio all’Olimpico.