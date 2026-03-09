Screening gratuiti per la Giornata Mondiale del Rene: Ospedale Miulli promuove prevenzione e diagnosi precoce

CASTELLANETA – In occasione della, l’dell’di Acquaviva delle Fonti promuove attività didedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce della, patologia che interessa circa il 10% della popolazione generale.

Le iniziative si terranno presso il Centro Dialisi di Castellaneta, in Via Mater Christi 7, con i seguenti orari:

Gli screening prevedono:

La malattia renale cronica è spesso, ma può progredire fino a compromettere seriamente la funzione renale. Controlli periodici e valutazioni specialistiche rappresentano strumenti fondamentali per intercettare eventuali alterazioni in tempo utile.

L’Ospedale Miulli conferma così il suo ruolo di punto di riferimento nella prevenzione e gestione delle patologie renali, offrendo percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati e promuovendo una cultura della salute basata su informazione, accessibilità e responsabilità condivisa.