Screening gratuiti per la Giornata Mondiale del Rene: Ospedale Miulli promuove prevenzione e diagnosi precoce
CASTELLANETA – In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti promuove attività di screening gratuiti dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia renale cronica, patologia che interessa circa il 10% della popolazione generale.
Le iniziative si terranno presso il Centro Dialisi di Castellaneta, in Via Mater Christi 7, con i seguenti orari:
- Giovedì 12 marzo, dalle 9:00 alle 17:00
- Sabato 14 marzo, dalle 9:00 alle 13:00
Gli screening prevedono:
- Visita nefrologica
- Rilevazione della pressione arteriosa
- Esame delle urine
La malattia renale cronica è spesso silente nelle fasi iniziali, ma può progredire fino a compromettere seriamente la funzione renale. Controlli periodici e valutazioni specialistiche rappresentano strumenti fondamentali per intercettare eventuali alterazioni in tempo utile.
L’Ospedale Miulli conferma così il suo ruolo di punto di riferimento nella prevenzione e gestione delle patologie renali, offrendo percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati e promuovendo una cultura della salute basata su informazione, accessibilità e responsabilità condivisa.
