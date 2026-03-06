Sparatoria nel centro di Monte Sant’Angelo: ferito un 45enne

MONTE SANT'ANGELO - Momenti di paura nella serata di ieri a Monte Sant’Angelo, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in pieno centro, nei pressi di piazza Duca D’Aosta.

Secondo le prime informazioni, la vittima – un uomo con precedenti penali – sarebbe stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco al bacino. Subito dopo l’agguato è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie.

Nonostante la gravità dell’episodio, il 45enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica della sparatoria e individuare eventuali responsabili.