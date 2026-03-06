Serie C, il Foggia cade al “D’Angelo”: l’Altamura vince 1-0 con Curcio
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia perde 1-0 contro il Team Altamura allo stadio “D’Angelo” nella trentesima giornata del girone C di Serie C. A decidere l’incontro è la rete di Curcio nella ripresa.
Nel primo tempo sono soprattutto i rossoneri a rendersi pericolosi. Al 7’ Garofalo prova il destro ma non trova lo specchio della porta. Al 23’ Romeo sfiora il vantaggio per il Foggia, mentre al 26’ Tommasini va vicino alla rete. Due minuti più tardi anche Liguori prova a sbloccare il risultato, senza fortuna. L’Altamura risponde al 34’ con Zazza, che da pochi metri calcia di sinistro ma manda il pallone a lato.
Nella ripresa la partita resta equilibrata. Al 6’ Curcio non riesce a sfruttare una buona occasione per i padroni di casa. Al 15’ il Foggia spreca con Tommasini, che sbaglia da posizione favorevole. Due minuti dopo Silletti sfiora il gol per l’Altamura.
Il match si decide al 27’: Curcio trova il varco giusto e con un tocco di destro firma l’1-0 per la squadra di casa. Nel finale il Foggia prova a reagire e al 43’ Tommasini sfiora il pareggio, ma il risultato non cambia.
Dopo questa sconfitta il Foggia resta penultimo in classifica con 22 punti. L’Altamura sale invece a quota 40, agganciando il Casarano al nono posto.
Nel prossimo turno, domenica 8 marzo, il Foggia affronterà il Potenza Calcio allo stadio “Zaccheria” alle 17.30, mentre l’Altamura giocherà alle 14.30 contro il Cosenza Calcio al “San Vito-Luigi Marulla”.