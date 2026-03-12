Studentessa cade da 5 metri all’istituto Alberghiero di Brindisi: indagini in corso

BRINDISI - Una studentessa minorenne dell’istituto Alberghiero di Brindisi è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Antonio Perrino dopo una caduta di circa cinque metri avvenuta all’interno della scuola.

La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici stanno eseguendo accertamenti diagnostici per valutare l’entità dei traumi riportati.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il dirigente scolastico ha raggiunto la studentessa in ospedale per verificare personalmente le sue condizioni.