Il 'Paganini del XXI secolo' arriva ad Altamura: Roman Kim protagonista dell’evento di punta del Festival dell’Alta Murgia

ALTAMURA (BA) – Il Festival dell’Alta Murgia entra nel vivo della sua quinta edizione e si prepara a vivere il suo momento più atteso. Sabato 14 marzo, alle ore 20 e 30, lo storico Teatro Mercadante di Altamura aprirà le porte a "Stars", evento clou della rassegna, che vedrà sul palco uno dei fenomeni più strabilianti del concertismo mondiale: il violinista Roman Kim.





Dopo il successo dei primi due appuntamenti, il Festival – che fino al 22 marzo trasforma il territorio in un crocevia di talenti internazionali – tocca la sua vetta artistica con un duo d’eccezione. Roman Kim, acclamato dalla critica come il "Paganini del XXI secolo", sarà accompagnato al pianoforte dal M° Giuliano Mazzoccante, solista di fama internazionale e figura di spicco del panorama pianistico italiano.





Il concerto si preannuncia come un viaggio ai limiti delle possibilità umane dello strumento. Il programma esplorerà le vette del virtuosismo: dalla celebre Sonata "Il trillo del diavolo" di Tartini alle iconiche pagine di Paganini (Cantabile e La Campanella), fino alle composizioni originali dello stesso Kim.





Non si tratterà di una semplice esecuzione, ma di una performance rivoluzionaria. Roman Kim è infatti noto globalmente per aver riscritto i confini della tecnica violinistica, grazie a trascrizioni polifoniche impossibili e all'uso di innovazioni tecniche - come i suoi celebri occhiali prismatici - che rendono ogni suo concerto un evento unico e d’avanguardia. Definito un "alieno" del violino, ha sbalordito il mondo con la sua capacità di eseguire trascrizioni polifoniche complesse (come l'Aria sulla quarta corda di Bach) mai realizzate prima su un singolo strumento ad arco.





Giuliano Mazzoccante che lo accompagnerà al pianoforte è riconosciuto tra i migliori pianisti della sua generazione, solista versatile capace di dialogare con i più grandi interpreti mondiali.





Nato per coniugare il grande concertismo alla valorizzazione della Murgia, il Festival celebra quest’anno la sua piena maturità, sempre sotto la direzione artistica del suo ideatore, M° Leonardo Colafelice. In questo solco, "Stars" rappresenta la sintesi perfetta della sua mission: portare l’eccellenza mondiale nel cuore della Puglia, creando un ponte tra la tradizione sinfonica e l'innovazione espressiva.





Stars

14 marzo 2026 ore 20:30

Teatro Mercadante, Altamura (BA)

Roman Kim violino

Giuliano Mazzoccante pianoforte

Biglietto singolo: Intero € 10,50 | Ridotto Under 30 € 6,50 (esclusa prevendita)