Taranto, arrestato 65enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni la porta di casa della sorella per entrare, e una volta all’interno avrebbe minacciato di morte la madre e la sorella, chiedendo denaro. Di fronte al rifiuto della madre di consegnargli denaro, il 65enne avrebbe danneggiato alcuni oggetti della casa.

Le due donne hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma. Gli episodi precedenti, simili per modalità e violenza, avevano già determinato l’attivazione del “Codice Rosso”, il protocollo per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.