“Pierrot era donna”: il tour pugliese si chiude a Bisceglie il 18 marzo

BISCEGLIE - Si conclude ail tour pugliese del progetto artistico, ideato dae curato da. L’appuntamento finale è fissato peral, con ingresso alle 20:30.

La serata proporrà la performance di danza New Butoh di Mimma Di Vittorio accompagnata dalle musiche al pianoforte di Livio Minafra. Seguiranno la proiezione degli scatti fotografici di Joseph D’Ingeo e un talk moderato dalla giornalista Bianca Chiriatti, con la partecipazione di Minafra, Di Vittorio e D’Ingeo.

Il progetto, nato durante la pandemia, ha attraversato la Puglia con dieci tappe tra danza, musica, fotografia e riflessione culturale, coinvolgendo città come Bitonto, Trani, Conversano, Bari, Capurso e Roseto Valfortore. Il concept prende spunto dalla domanda: E se Pierrot fosse stato una donna?, trasformata in narrazione artistica e pubblicazione editoriale a cura di Di Vittorio e Minafra.

Attraverso immagini evocative, danza e parole, il progetto esplora temi di identità, maschere sociali e discriminazioni di genere, offrendo uno spazio di riflessione sulla libertà di essere sé stessi.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Politeama Italia e online: https://politeamaitalia.com/pierrot-era-donna/ – Info: 080 396 8048.