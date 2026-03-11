Taranto, Noi Moderati: “Bene i nuovi cassonetti, ora i parcheggi alla Bestat”

TARANTO – Soddisfazione a Taranto perper l’avvio delle operazioni di sostituzione delle vecchie campane per la raccolta dei rifiuti con i nuovi cassonetti più efficienti. Il partito guidato da, attraverso il segretario cittadino, aveva più volte sollecitato questo intervento:

“Vedere che l’amministrazione comunale ha recepito la nostra proposta è un segnale positivo, che dimostra come il dialogo costruttivo possa portare benefici concreti al decoro della città”, ha commentato Dinoi.

Tuttavia, ha aggiunto, resta un problema che incide quotidianamente sui cittadini: la carenza di parcheggi, particolarmente acuta nella zona Bestat, area strategica che ospita uffici come INAIL, Agenzia delle Entrate, uffici comunali, la Biblioteca Acclavio e numerose altre attività. Ogni giorno centinaia di utenti e dipendenti affollano la zona, creando ingorghi e stress alla ricerca di posti auto.

Dinoi propone una soluzione immediata:

“Esiste una struttura comunale, originariamente concepita per ospitare un mercato e mai inaugurata, con un ampio parcheggio sotterraneo capace di ospitare circa 200 posti auto. Perché resta inutilizzata? Aprire quell’area significherebbe decongestionare il traffico, ridurre le emissioni di CO2 e restituire dignità ai cittadini”.

Il segretario cittadino ha sottolineato che questa soluzione non richiede grandi opere: basta una chiave nella toppa e una gestione oculata.