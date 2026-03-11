Uomo di Bari trovato ferito gravemente in auto tra Bitonto e Giovinazzo

BARI – Momenti di grande apprensione per la scomparsa di un uomo barese di circa 50 anni, che aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di lunedì.

L’uomo è stato ritrovato nella notte tra lunedì e martedì all’interno della sua auto, nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo, in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, è stato trovato riverso nel veicolo in una pozza di sangue, con un proiettile conficcato nel petto e una pistola accanto a sé.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.