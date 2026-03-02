Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva: morto 36enne
TARANTO - È morto Loris Costantino, operaio di 36 anni della ditta di pulizia Gea Power dell’indotto ex Ilva, precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto.
A confermare il decesso sono fonti dell’Asl. Il giovane sarebbe caduto da un’altezza di circa dieci metri, riportando gravi lesioni al torace e a un braccio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è morto poco dopo il ricovero.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
Il 12 gennaio scorso, in un episodio analogo, aveva perso la vita l’operaio 46enne Claudio Salamida.