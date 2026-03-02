Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva: morto 36enne

TARANTO - È morto, operaio di 36 anni della ditta di pulizia Gea Power dell’indotto ex Ilva, precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento siderurgico di

A confermare il decesso sono fonti dell’Asl. Il giovane sarebbe caduto da un’altezza di circa dieci metri, riportando gravi lesioni al torace e a un braccio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è morto poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Il 12 gennaio scorso, in un episodio analogo, aveva perso la vita l’operaio 46enne Claudio Salamida.