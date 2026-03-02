Caltanissetta, drone con droga e telefoni per i detenuti: arrestati tre pugliesi

CALTANISSETTA - I carabinieri del Comando provinciale dihanno arrestato tre persone – un uomo di 29 anni e due donne di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia – con l’accusa di

Durante un servizio di controllo, i militari hanno fermato i tre mentre si trovavano a bordo di un’auto in una strada poco distante dal carcere. La perquisizione del veicolo ha portato al sequestro di un drone, 13.695 euro in contanti, 18 smartphone e circa 300 grammi di hashish.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati sarebbero stati pronti a utilizzare il drone per sorvolare l’area dell’istituto penitenziario e consegnare droga e telefoni ai detenuti.

L’arresto è stato convalidato dal gip: per il 29enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per le due donne è stato applicato l’obbligo di dimora.