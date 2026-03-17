Taranto, rapina in gioielleria a viale Europa: fuga in auto e inseguimento ad alta velocità

TARANTO - Nella serata di ieri, una gioielleria didi Taranto è stata colpita da una rapina a mano armata, con quattro individui in fuga a bordo di una. Poco dopo il furto, le forze dell’ordine hanno intercettato il veicolo, ma i malviventi hanno ignorato l’alt, dando il via a un inseguimento ad alta velocità tra, ancora trafficate a quell’ora.

Durante la corsa, una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente: fortunatamente gli agenti non hanno riportato ferite. I fuggitivi, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il bottino non è ancora stato quantificato con precisione, ma si stima che si aggiri a qualche migliaio di euro. Più ingenti, invece, i danni materiali subiti dalla gioielleria.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.