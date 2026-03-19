Taranto, scoperta centrale illegale per smontaggio e ricettazione di auto rubate

TARANTO – I Carabinieri Forestali hanno scoperto alla periferia di Taranto una, al termine di un’operazione condotta anche con l’ausilio di un drone.

Durante i controlli, i militari hanno sorpreso un uomo mentre smontava due veicoli all’interno di un’area di circa 500 metri quadrati. Sul posto sono state rinvenute migliaia di componenti automobilistiche, tra cui motori, paraurti e sportelli, accatastati sia all’aperto sia nei locali di un fabbricato.

Sono stati trovati anche diversi veicoli, alcuni privi di targa o in stato di abbandono, altri in fase di smontaggio. Gli accertamenti hanno confermato che almeno parte dei mezzi era rubata, mentre numerosi pezzi di carrozzeria non erano riconducibili ai veicoli presenti.

Secondo le indagini, il sito era gestito dal titolare di un garage cittadino che operava senza autorizzazioni ambientali. L’uomo smontava le auto per rivendere i pezzi, accumulando il materiale inutilizzato e trasformando l’area in una discarica abusiva con potenziali rischi per l’ambiente.

Il 56enne è stato denunciato per ricettazione e reati ambientali, mentre l’intera area, insieme ai veicoli e ai rifiuti speciali, è stata posta sotto sequestro.