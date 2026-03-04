“Tende Incantate” conquista i Giardini del Castello: grande partecipazione per il primo appuntamento

BARLETTA - Un’esplosione di colori, risate e partecipazione ha animato domenica 1 marzo i Giardini del Castello di Barletta in occasione del primo appuntamento di “Tende Incantate: storie per il pianeta”, il progetto promosso dal Teatro Fantàsia e vincitore del bando No Planet B, sostenuto da Fondazione Punto Sud, cofinanziato dall’Unione Europea e supportato in Italia da Fondazione Cariplo.

L’evento, completamente gratuito e rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie, ha registrato numeri significativi: circa 350 bambini e 300 famiglie hanno partecipato alle attività, trasformando il parco cittadino in uno spazio di incontro, cultura e sensibilizzazione ambientale.

Cuore dell’iniziativa sono state le tre tende tematiche, ciascuna con una funzione specifica. La prima è stata dedicata all’ascolto dei bambini, che hanno potuto esprimere idee e proposte su come aiutare il pianeta in un clima di dialogo e partecipazione. La seconda ha ospitato il racconto di storie sull’ambiente, utilizzando il linguaggio teatrale per rendere contenuti scientifici accessibili e coinvolgenti. La terza è stata dedicata al gioco e all’immaginazione, stimolando creatività e pensiero attivo attraverso attività esperienziali.

All’esterno delle tende, l’esperienza è stata arricchita da un gioco realizzato interamente con materiali riciclati, dimostrando concretamente come il riuso possa trasformarsi in divertimento. Sono stati inoltre allestiti tavoli creativi dove i bambini hanno colorato un vasetto biodegradabile, inserito la terra e piantato un semino, portando a casa un simbolo di cura e responsabilità verso la natura.

“La risposta della città è andata oltre le aspettative – ha dichiarato Alessandro Piazzolla, direttore artistico del Teatro Fantàsia – vedere centinaia di famiglie partecipare insieme ci conferma che esiste un bisogno reale di iniziative culturali gratuite, accessibili e capaci di unire divertimento e contenuti educativi. Portare il teatro nei parchi significa rendere l’arte uno strumento di comunità”.

Il progetto proseguirà con i prossimi appuntamenti:

5 aprile – Parco dell’Umanità

3 maggio – Parco degli Ulivi

20 settembre – Giardini del Castello

Il percorso si concluderà a fine settembre con uno spettacolo teatrale interattivo per bambini presso il Teatro Fantàsia, a cui potranno accedere gratuitamente tutti coloro che completeranno il percorso delle tende.

“Tende Incantate: storie per il pianeta” continua così il suo viaggio, trasformando i parchi cittadini in luoghi di incontro, consapevolezza e partecipazione attiva, con l’obiettivo di seminare nei più piccoli – e nelle loro famiglie – un’attenzione concreta verso l’ambiente.

Per informazioni: 340 3310937.