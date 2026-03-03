Case e ospedali di comunità, Pagliaro (FdI): 'In 5 cantieri Asl Lecce lavori a rilento o fermi, ne chiederemo conto in commissione sanità'



"Mentre incombe la scadenza del 30 giugno per non perdere i fondi PNRR, continuano i nostri sopralluoghi sui cantieri di case e ospedali di comunità finanziati sul territorio dell'Asl Lecce. Strutture pensate per migliorare e velocizzare l'assistenza sanitaria sul territorio, riducendo la pressione sui pronto soccorso e gestendo i pazienti cronici e anziani vicino casa. Entro fine giugno sia le case sia gli ospedali di comunità devono essere operativi. Oggi, nella seconda tappa del nostro tour ispettivo sui cantieri, siamo stati nel presidio territoriale di Gagliano del Capo dov'è prevista la realizzazione di un ospedale di comunità. Abbiamo trovato pochi operai al lavoro, ma i dirigenti sul posto si sono detti certi che si riuscirà a completare l'opera e a collaudarla in tempo utile. E qui va fatta una precisazione: i cantieri dovrebbero essere chiusi entro il 31 marzo, e i collaudi (con attrezzature, arredi, macchine e tutto il necessario per la piena operatività) dovrebbero essere conclusi entro il 30 giugno" ha dichiarato, in una nota, il capogruppo di FdI, Paolo Pagliaro.





"Nel sopralluogo al cantiere della casa di comunità di Ugento abbiamo constatato che i lavori sono in stato avanzato, anche se oggi il cantiere era chiuso. Ancora in altissimo mare, invece, quelli delle case di comunità di Castrignano del Capo, Presicce e Taurisano: solo scheletri e lavori fermi, per cui sembra irrealizzabile – benché noi ci speriamo – il completamento nei tempi imposti dal PNRR. La cosa strana è che, mentre i cantieri finanziati sono fermi, si sta lavorando di gran lena per realizzare case di comunità “temporanee”, ridimensionate rispetto ai progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del PNRR. Una scorciatoia tentata per ottenere, comunque, i fondi destinati dall’Unione europea alla sanità territoriale, anche se ci sembra difficile che possa essere ammessa. Come si può pensare di sostituire con un ‘piano B’ il progetto finanziato, già appaltato e avviato? Ad ogni modo, approfondiremo la questione in Commissione Sanità, dove abbiamo chiesto di audire il presidente Antonio Decaro, l’assessore Donato Pentassuglia, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e il direttore generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro, l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, a cui è stato affidato il compito di redigere un rapporto sullo stato di avanzamento dei cantieri per case e ospedali di comunità. Sarà l’occasione per avere un quadro complessivo della situazione in tutta la regione, a confronto con le verifiche sul campo che i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia stanno portando avanti nei loro territori. Chiederemo anche conto delle case e degli ospedali di comunità stralciati nel piano rimodulato dalla Regione a settembre scorso, visto che l’ex assessore Raffaele Piemontese non ha risposto all’interrogazione di Fratelli d’Italia su questo specifico taglio. Perché non ci vengono forniti questi dati? La Regione ha qualcosa da nascondere? In ballo, in totale, ci sono ben 256 milioni di euro di fondi PNRR, indispensabili per ricostruire la sanità territoriale in Puglia, ridotta all’osso dalle scelte dei governi di centrosinistra che hanno smantellato i servizi di prossimità" ha dichiarato ancora Paolo Pagliaro.