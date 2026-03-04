Test ad alta velocità della Ferrari a Foggia: la 488 Challenge Evo sfreccia sulla pista dell’aeroporto

FOGGIA - Ieri l’si è trasformato in un vero e proprio circuito, ospitando una sessione didella, guidata dal pilota foggiano

Peruggini, architetto di 58 anni e pluripremiato pilota italiano di cronoscalate, ha lanciato la vettura fino a 275 km/h, testando le comunicazioni tra la Ferrari e i computer a bordo pista per verificare la trasmissione dei dati ad alte velocità. La Ferrari 488 Challenge Evo è la stessa con cui Peruggini si è laureato Campione Italiano Supersalita GT SuperCup Divisione 1.

Tradizionalmente queste prove vengono effettuate in circuiti specializzati come Vairano, vicino Pavia, ma grazie al confronto con l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, si è deciso di realizzarle in Puglia, valorizzando così il territorio e promuovendo uno dei marchi italiani più prestigiosi a livello globale.

Piemontese ha partecipato all’evento, salendo a bordo della vettura e ringraziando Ferrari, Peruggini, il suo team, ENAC, Aeroporti di Puglia e il personale dell’aeroporto per aver reso possibile questa opportunità di eccellenza tecnologica, sportiva e industriale nella regione.

L’iniziativa non solo ha consentito test tecnici fondamentali per la vettura, ma ha anche rappresentato un’importante vetrina per il territorio pugliese e per l’industria automobilistica italiana.