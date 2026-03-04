Settimana Mondiale del Glaucoma 2026: il 10 marzo visite gratuite a Bisceglie
BISCEGLIE - Martedì 10 marzo, presso la Uosvd Day Service Oculistica dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie (BT), diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, si terrà una giornata di screening gratuito per il glaucoma dalle ore 9:00 alle 13:00.
L’iniziativa rientra nella Settimana Mondiale del Glaucoma 2026 (8-14 marzo), promossa da IAPB Italia Onlus in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa patologia oculare.
Il glaucoma è una malattia cronica del nervo ottico, spesso definita “ladro silenzioso della vista” perché nelle prime fasi non provoca sintomi evidenti. Se non diagnosticato e trattato tempestivamente, può portare a perdita irreversibile della vista.
Per partecipare alle visite gratuite e ottenere informazioni è possibile prenotare chiamando il numero 0883.483556. Anche un semplice controllo della pressione oculare può fare la differenza: la diagnosi precoce resta l’arma principale per proteggere la vista.