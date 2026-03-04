Settimana Mondiale del Glaucoma 2026: il 10 marzo visite gratuite a Bisceglie

BISCEGLIE - Martedì 10 marzo, presso ladell’ospedaledi Bisceglie (BT), diretta dal dott., si terrà una giornata didalle ore 9:00 alle 13:00.

L’iniziativa rientra nella Settimana Mondiale del Glaucoma 2026 (8-14 marzo), promossa da IAPB Italia Onlus in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa patologia oculare.

Il glaucoma è una malattia cronica del nervo ottico, spesso definita “ladro silenzioso della vista” perché nelle prime fasi non provoca sintomi evidenti. Se non diagnosticato e trattato tempestivamente, può portare a perdita irreversibile della vista.

Per partecipare alle visite gratuite e ottenere informazioni è possibile prenotare chiamando il numero 0883.483556. Anche un semplice controllo della pressione oculare può fare la differenza: la diagnosi precoce resta l’arma principale per proteggere la vista.